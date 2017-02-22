В українського художника зникла 101 картина

В українського художника Івана Марчука зникла 101 картина. Митець передав свої полотна для зарубіжної виставки в Іспанії, яка так і не відбулася.

"Зникла 101 картина найвідомішого українського художника сучасності Івана Марчука. Ще влітку минулого року він передав свої полотна для чергової зарубіжної виставки в Іспанії, як це було і раніше, своєму агенту. Останній обіцяв влаштувати "мистецький переворот" у свідомості європейців. На жаль, ані обіцяної вересневої, ані будь-якої іншої виставки видатний художник з того часу так і не відкрив, – заявив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол у Facebook, інформує "УП.Життя".

Ми прийняли рішення заявити про скоєний злочин до органів Національної поліції України .

Сьогодні – перший результат: обізвався агент, буцімто пообіцявши повернути "золотий фонд".

Станом на 22 лютого, Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Михайло Апостол також розповів, що агент, якого підозрюють у викраденні робіт Марчука, знайомий понад десять років, проте тісно увійшов контакт з ним лише останній рік. Він паралельно працював із заможними людьми в Україні, переконуючи, що він близький друг художника і ювілейні проекти потребують коштів. І ті давали кошти. От тільки заходи організовували шанувальники на власному ентузіазмі. "Дату виставки у музеї Прадо (Мадрид) агент "призначив" спочатку на 3 вересня 2016, потім "переніс" на жовтень, згодом на листопад. А із середини грудня перестав відповідати на телефонні дзвінки художника. .. Озвався на початку січня, коли відчув, що майстру радять звернутися до правоохоронців. Риторика не змінилася, але з’явилися нотки погроз: "Я витратив гроші на проекти, повернеш", а на питання митця: "Де картини?" заявив: "Там, де й повинні бути, в Іспанії. Тобі виставка потрібна чи картини? Я їх вивіз через Польщу і під загрозою смерті не скажу адресу". Стало зрозуміло, що шулер тягне час", – розповів Апостол.

Нагадаємо, в Києві невідомі увірвалися до Центру візуальної культури, де погромили виставку українського художника Давида Чичкана "Втрачена можливість".