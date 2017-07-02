У Києві невідомі в масках погромили виставку українського художника Чичкана, - ФОТО
Про це повідомили співробітники Центру, пише "Громадське".
За їх словами, близько 15 невідомих осіб, прикриваючи обличчя, увірвалися на виставку, побили охорону та пошкодили виставлені картини художника. Вони обмалювали стіни надписами Слава Україні!, Слуги Москви, Сепари тощо. Після цього нападники зникли.
Організатори виставки Втрачена можливість підозрюють в атаці праворадикалів.
Зазначимо, що раніше через погрози з боку праворадикалів скасували заплановану на 4 лютого екскурсію виставкою Втрачена можливість українського художника Давида Чичкана.
Одними з ініціаторів закидів виступила Вікторія Резниченко. Вона зазначила, що виставка буцімто змальовує Майдан як "неправильний і фашистський".
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