12-річна школярка з Індії побила рекорд Гокінга та Ейнштейна
IQ-тест проходив у Манчестері минулого місяця, повідомляє The Independent.
Відмітка тесту на коефіцієнт інтелекту для "геніїв" встановлена на рівні 140 пунктів. При цьому IQ відомих фізиків Альберта Ейнштейна і Стівена Гокінга оцінюється в 160 балів.
Після такого високого результату тесту 12-річна Раджгаурі Павар з графства Чешир, яка є родом з Індії, опинилася серед 1% людей, які здають тести з максимальною оцінкою.
Дівчинці запропонували членство в британському Товаристві Менса – клубі для людей з високим коефіцієнтом інтелекту.
Нагадаємо, рекордну мисливську ковбасу завдовжки 547 м 8 см з високоякісної свинини приготували на Театральному майдані в Тернополі.
85-річний непалець помер, намагаючись встановити рекорд.
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