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12-річна школярка з Індії побила рекорд Гокінга та Ейнштейна

Вона опинилася серед 1% унікальних людей
Школярка у Великій Британії набрала 162 бали на тестуванні коефіцієнта інтелекту, показавши результат вище, ніж у Стівена Гокінга та Альберта Ейнштейна.
12-річна школярка з Індії побила рекорд Гокінга та Ейнштейна Фото: hindi.trendingnews.co.in

IQ-тест проходив у Манчестері минулого місяця, повідомляє The Independent.

Відмітка тесту на коефіцієнт інтелекту для "геніїв" встановлена на рівні 140 пунктів. При цьому IQ відомих фізиків Альберта Ейнштейна і Стівена Гокінга оцінюється в 160 балів.

Після такого високого результату тесту 12-річна Раджгаурі Павар з графства Чешир, яка є родом з Індії, опинилася серед 1% людей, які здають тести з максимальною оцінкою.

Дівчинці запропонували членство в британському Товаристві Менса – клубі для людей з високим коефіцієнтом інтелекту.

Нагадаємо, рекордну мисливську ковбасу завдовжки 547 м 8 см з високоякісної свинини приготували на Театральному майдані в Тернополі.

85-річний непалець помер, намагаючись встановити рекорд.

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08 05 2017 20:10
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