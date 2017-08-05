12-річна школярка з Індії побила рекорд Гокінга та Ейнштейна

Школярка у Великій Британії набрала 162 бали на тестуванні коефіцієнта інтелекту, показавши результат вище, ніж у Стівена Гокінга та Альберта Ейнштейна.

IQ-тест проходив у Манчестері минулого місяця, повідомляє The Independent.

Відмітка тесту на коефіцієнт інтелекту для "геніїв" встановлена на рівні 140 пунктів. При цьому IQ відомих фізиків Альберта Ейнштейна і Стівена Гокінга оцінюється в 160 балів.

Після такого високого результату тесту 12-річна Раджгаурі Павар з графства Чешир, яка є родом з Індії, опинилася серед 1% людей, які здають тести з максимальною оцінкою.

Дівчинці запропонували членство в британському Товаристві Менса – клубі для людей з високим коефіцієнтом інтелекту.

Нагадаємо, рекордну мисливську ковбасу завдовжки 547 м 8 см з високоякісної свинини приготували на Театральному майдані в Тернополі.

85-річний непалець помер, намагаючись встановити рекорд.