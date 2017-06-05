У Тернополі приготували ковбасу рекордної довжини, – ФОТО

Мисливську ковбасу завдовжки 547 м 8 см з високоякісної свинини приготували на Театральному майдані в Тернополі.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми знали, що три роки тому в Черкасах було спечено ковбасу завдовжки 365 м та вагою 188 кг. Вирішили побити цей кулінарний рекорд України. Для цього обрали ковбасу із назвою "кабаносі" з групи "мисливських" ковбас. Приготували її з високоякісного м’яса свинини, додали натуральні спеції. Коли виміряли цю ковбасу, то виявилося, що її довжина 547 м 8 см та важить вона 247 кг", – розповіла головний технолог Тернопільського м’ясокомбінату Любов Козіцька.



Фото: ternopoliany.te.ua

Гігантську ковбасу на Театральному майдані розрізали на шматочки і безкоштовно роздали присутнім.



Фото: ternopoliany.te.ua



Фото: ternopoliany.te.ua

Рекорд зафіксувала керівник Національного реєстру рекордів України Ляна Вєтрова.

Подія відбулася в межах Першого фестивалю локальної їжі та культури у Тернополі, у програмі якого – виставка-продаж кулінарних виробів місцевих куховарів, майстер-класи з приготування галицьких страв та їх безкоштовна дегустація.



Фото: ternopoliany.te.ua



Фото: ternopoliany.te.ua