У Тернополі приготували ковбасу рекордної довжини, – ФОТО
Про це повідомляє Укрінформ.
"Ми знали, що три роки тому в Черкасах було спечено ковбасу завдовжки 365 м та вагою 188 кг. Вирішили побити цей кулінарний рекорд України. Для цього обрали ковбасу із назвою "кабаносі" з групи "мисливських" ковбас. Приготували її з високоякісного м’яса свинини, додали натуральні спеції. Коли виміряли цю ковбасу, то виявилося, що її довжина 547 м 8 см та важить вона 247 кг", – розповіла головний технолог Тернопільського м’ясокомбінату Любов Козіцька.
Фото: ternopoliany.te.ua
Гігантську ковбасу на Театральному майдані розрізали на шматочки і безкоштовно роздали присутнім.
Фото: ternopoliany.te.ua
Фото: ternopoliany.te.ua
Рекорд зафіксувала керівник Національного реєстру рекордів України Ляна Вєтрова.
Подія відбулася в межах Першого фестивалю локальної їжі та культури у Тернополі, у програмі якого – виставка-продаж кулінарних виробів місцевих куховарів, майстер-класи з приготування галицьких страв та їх безкоштовна дегустація.
Фото: ternopoliany.te.ua
Фото: ternopoliany.te.ua
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