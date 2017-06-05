85-річний непалець помер, намагаючись встановити рекорд

У віці 81 року він уже намагався побити рекорд

85-річний непалець помер у базовому таборі гори Еверест. Він хотів стати найстаршою людиною, що підкорила цю вершину.

Про це повідомляє BBC.

Мін Багадур Шерхан – колишній солдат британських військ (гуркх). Він намагався побити рекорд японця Юітіро Міури, який піднявся на Еверест у 2013 році, маючи 80 років.

До того рекорд належав пану Шерхану: у 2008 році він підкорив найвищу вершину світу 76-річним.

За словами непальських чиновників, альпініст помер у базовому таборі в суботу по обіді.

Лікарі підозрюють, що у нього стався серцевий напад, повідомила газета Kathmandu Post.

Пен Шерхан почав займатися альпінізмом у 1960 році, коли підкорив гору Дхаулагірі. Це сьома за висотою вершина планети (8167 м. над рівнем моря).

У віці 81 року він уже намагався побити рекорд свого багаторічного суперника Міури. Але від цих планів довелося відмовитися через погіршення погоди на Евересті.

Нагадаємо, на Евересті під час акліматизації загинув відомий швейцарський альпініст-рекордсмен Улі Штек.