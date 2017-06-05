Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

85-річний непалець помер, намагаючись встановити рекорд

У віці 81 року він уже намагався побити рекорд
85-річний непалець помер у базовому таборі гори Еверест. Він хотів стати найстаршою людиною, що підкорила цю вершину.
85-річний непалець помер, намагаючись встановити рекорд Фото: reuters.com

Про це повідомляє BBC.

Мін Багадур Шерхан – колишній солдат британських військ (гуркх). Він намагався побити рекорд японця Юітіро Міури, який піднявся на Еверест у 2013 році, маючи 80 років.

До того рекорд належав пану Шерхану: у 2008 році він підкорив найвищу вершину світу 76-річним.

За словами непальських чиновників, альпініст помер у базовому таборі в суботу по обіді.

Лікарі підозрюють, що у нього стався серцевий напад, повідомила газета Kathmandu Post.

Пен Шерхан почав займатися альпінізмом у 1960 році, коли підкорив гору Дхаулагірі. Це сьома за висотою вершина планети (8167 м. над рівнем моря).

У віці 81 року він уже намагався побити рекорд свого багаторічного суперника Міури. Але від цих планів довелося відмовитися через погіршення погоди на Евересті.

Нагадаємо, на Евересті під час акліматизації загинув відомий швейцарський альпініст-рекордсмен Улі Штек.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 05 2017 20:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.