1,5 млн сімей отримають найближчим часом до 700 грн у рамках монетизації субсидій, - Гройсман
Гроші будуть виплачені тим, хто в минулому опалювальному сезоні забезпечив економію газу й електроенергії (для виробництва тепла), - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду, інформує "LB.ua".
"Ми обіцяли впровадити монетизацію економії по субсидіях. Так ось зараз ми приймаємо одне з перших рішень стосовно монетизації. За нашими підрахунками, близько 1,5 млн українських сімей, які змогли забезпечити економію газу й електроенергії для тепла, отримають найближчим часом до 700 гривень готівкою", - заявив Гройсман.
Нагадаємо, на початку місяця Гройсман повідомив, що перший етап монетизації пільг і житлових субсидій, який передбачає введення грошового замість клірингового розрахунку на рівні підприємств теплокомуненерго, буде можливий вже у 2017 році. Але повна монетизація субсидій для побутових споживачів - це перспектива декількох років.
Україна взяла на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом до кінця серпня 2017 року монетизувати житлові субсидії і пільги для того, щоб приватні газові трейдери могли конкурувати з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" в постачаннях газу населенню.
Нагадаємо, зекономлена субсидія не може ігноруватися надавачами послуг і трактуватися як заборгованість.
У січні 2017 року стало відомо, що залишки бюджетних коштів по субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг за підсумками минулого опалювального сезону склали 12 млрд грн.
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