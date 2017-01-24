Заощаджену субсидію можна використовувати наступного місяця

Постачальники комунальних послуг не мають права "ігнорувати" переплату і вимагати в людей оплачувати послуги в повному обсязі

Зекономлена субсидія не може ігноруватися надавачами послуг і трактуватися як заборгованість.

Якщо сім’я скористалася своїм законним правом і використала зекономлену в попередньому місяці субсидію у рахунок наступного комунального платежу, тобто скористалася так званою "переплатою" і не сплатила рахунок за опалення, водопостачання чи електроенергію, це не може трактуватися постачальниками послуг як заборгованість з оплати комунальних послуг і не є підставою для скасування допомоги, - повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

У Мінсоцполітики наголосили, що надавачі послуг зобов’язані відображати розмір субсидії чи переплату - зекономлену субсидію - у комунальних рахунках. Більше того, постачальники комунальних послуг не мають права "ігнорувати" переплату і вимагати в людей оплачувати послуги в повному обсязі, при цьому шантажуючи "відключити опалення" чи "відрізати газ". Це грубе порушення діючого законодавства, а саме постанови КМУ № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Водночас звертаємо увагу споживачів послуг: громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії, крім однієї єдиної умови – наявності на особовому рахунку переплати. У разі, коли вартість фактично використаної послуги у конкретному місяці менша, ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.

Якщо сім’я, якій призначено субсидію, не сплачує вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру допомоги, за винятком випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами, - з місяця, в якому надійшло таке подання від надавачів послуг, орган соціального захисту населення має припинити нарахування субсидії. Її відновлення відбувається з моменту подання документів, що підтверджують погашення заборгованості з оплати комунальних послуг.

Заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги не береться до уваги органами соціального захисту населення у процесі оформлення субсидії, але впливає на нарахування надавачами послуг розміру платежу з урахуванням допомоги в разі несплати рахунків за спожитий газ, тепло, воду та освітлення. Такий механізм унеможливлює виникнення заборгованості у громадян, які одержують субсидію.

Нагадаємо, залишки бюджетних коштів по субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг за підсумками минулого опалювального сезону склали 12 мільярдів гривень.