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15-річна тенісистка з України стала наймолодшою учасницею в основі турніру Australian Open

Першою суперницею українки в основі стане 25-а сіяна китаянка Шуай Пенг
Чинна чемпіонка юніорського Australian Open 15-річна українка Марта Костюк пробилася в основну сітку дорослого турніру, здолавши три раунди кваліфікації.
15-річна тенісистка з України стала наймолодшою учасницею в основі турніру Australian Open Фото: facebook.com/olympicua

Відповідна інформація міститься на офіційному сайті турніру.

У фінальному колі відбіркового турніру українська тенісистка, яка на даний момент займає 521-й рядок у рейтингу WTA, обіграла 126-ю ракетку світу чешку Барбора Крейчікову з рахунком 6:3, 5:7, 6:0.

Костюк стала четвертою чинною чемпіонкою юніорського Australian Open за 18 років, якій вдалося пробитися в основу дорослого турніру.

Відзначимо, що 15-річна українка стала наймолодшою ​​учасницею Australian Open. Для Костюк це перша участь в дорослому турнірі Великого шолома. Першою суперницею українки в основі стане 25-а сіяна китаянка Шуай Пенг.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Марта Костюк піднялася в юніорському рейтингу ITF на одну сходинку, зайнявши другу позицію.

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14 01 2018 14:22
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