15-річна тенісистка з України стала наймолодшою учасницею в основі турніру Australian Open
Відповідна інформація міститься на офіційному сайті турніру.
У фінальному колі відбіркового турніру українська тенісистка, яка на даний момент займає 521-й рядок у рейтингу WTA, обіграла 126-ю ракетку світу чешку Барбора Крейчікову з рахунком 6:3, 5:7, 6:0.
Костюк стала четвертою чинною чемпіонкою юніорського Australian Open за 18 років, якій вдалося пробитися в основу дорослого турніру.
Відзначимо, що 15-річна українка стала наймолодшою учасницею Australian Open. Для Костюк це перша участь в дорослому турнірі Великого шолома. Першою суперницею українки в основі стане 25-а сіяна китаянка Шуай Пенг.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Марта Костюк піднялася в юніорському рейтингу ITF на одну сходинку, зайнявши другу позицію.
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