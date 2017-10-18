15-річний українець став наймолодшим гросмейстером у світі

На конгресі ФІДЕ, який пройшов в Туреччині, 15-річному українцю Кирилу Шевченко присвоїли звання міжнародного гройссмейстера.

"Кирило киянин. Чемпіон Європи з бліцу до 10 років, бронзовий призер чемпіонатів Світу та Європи до 10 років. Чемпіон України до 8 і 14 років. У 9 років виконав норму кандидата в майстри спорту. У 13 років - міжнародний майстер. Переможець великого опен турніру "Пфальц опен" і "Гран прі Вірменії", - повідомив у своєму Facebook журналіст Євген Кузьменко із посиланням на тренера Кирила - Володимира Баклана.

Нагадаємо, що український гросмейстер Антон Коробов у складі команди "Глобус" став переможцем європейського клубного турніру.