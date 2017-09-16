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184-й фестиваль пива "Октоберфест" стартував у Німеччині, – ФОТО

Він триватиме до 3 жовтня включно
У німецькому Мюнхені стартував щорічний і вже 184-й найбільший фестиваль пива "Октоберфест".
184-й фестиваль пива "Октоберфест" стартував у Німеччині, – ФОТО Фото: apnews.com

Як повідомляє Associated Press, на відкриття події прибули десятки тисяч учасників, незважаючи на дощ та хмарну погоду. Загалом очікується до 6 млн відвідувачів.


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com

Цього року ціни на кухлі пива зросли, і тепер охочим випити доведеться сплатити €10,95 за велику порцію – це на 25 євроцентів більше, ніж минулого року.


Фото: apnews.com

Поліція Німеччини, враховуючи загрозу терору, забезпечила захід додатковими камерами спостереження та очепила майданчики воротами.


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com

Нагадаємо, офіціант Олівер Штрумпфель з німецької Баварії на пивному фестивалі підняв 31 кухоль з пивом і проніс їх 40 метрів, встановивши новий світовий рекорд.

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16 09 2017 23:40
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