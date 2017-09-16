184-й фестиваль пива "Октоберфест" стартував у Німеччині, – ФОТО

У німецькому Мюнхені стартував щорічний і вже 184-й найбільший фестиваль пива "Октоберфест".

Як повідомляє Associated Press, на відкриття події прибули десятки тисяч учасників, незважаючи на дощ та хмарну погоду. Загалом очікується до 6 млн відвідувачів.



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com

Цього року ціни на кухлі пива зросли, і тепер охочим випити доведеться сплатити €10,95 за велику порцію – це на 25 євроцентів більше, ніж минулого року.



Фото: apnews.com

Поліція Німеччини, враховуючи загрозу терору, забезпечила захід додатковими камерами спостереження та очепила майданчики воротами.



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com

Нагадаємо, офіціант Олівер Штрумпфель з німецької Баварії на пивному фестивалі підняв 31 кухоль з пивом і проніс їх 40 метрів, встановивши новий світовий рекорд.