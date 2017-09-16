184-й фестиваль пива "Октоберфест" стартував у Німеччині, – ФОТО
Як повідомляє Associated Press, на відкриття події прибули десятки тисяч учасників, незважаючи на дощ та хмарну погоду. Загалом очікується до 6 млн відвідувачів.
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Цього року ціни на кухлі пива зросли, і тепер охочим випити доведеться сплатити €10,95 за велику порцію – це на 25 євроцентів більше, ніж минулого року.
Фото: apnews.com
Поліція Німеччини, враховуючи загрозу терору, забезпечила захід додатковими камерами спостереження та очепила майданчики воротами.
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Нагадаємо, офіціант Олівер Штрумпфель з німецької Баварії на пивному фестивалі підняв 31 кухоль з пивом і проніс їх 40 метрів, встановивши новий світовий рекорд.
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