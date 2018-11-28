31% українців взагалі не читають книг

В Україні провели дослідження читацьких смаків і уподобань, а також книговидавничого ринку.

Відповідне соціологічне дослідження провели видання "Читомо", Центр Разумкова і Підручник.UA.

В рамках опитування організатори зібрали 2013 опитувальників від респондентів 112 населених пунктів України.

Під час опитування у респондентів запитували про вид дозвілля, який вони вважають кращим, про те, які книги і коли вони востаннє купували, які українські видавництва і яких українських авторів знають.

Так, в результаті опитування автори дослідження зробили висновки, що:

найпоширеніший вид дозвілля українців - перегляд ТВ (58% респондентів дивляться телевізор щодня). На другому і третьому місцях - читання ЗМІ і активність у соціальних мережах (31% і 30% респондентів роблять це щодня). На 4-му місці - прослуховування радіо (22%) і на п'ятому місці - читання книг (11% респондентів читають щодня, 17% - кілька разів на день, 20% - раз на кілька місяців, 21% - кілька разів на рік; 31% не читають книг ніколи);

серед жителів Західного і Південного регіонів більше тих, хто ніколи не читає книг (39% і 40%), найменше - у Центральному регіоні (22%);

найрідше читають книги працівники фінансового сектору, транспорту, енергетики, промисловості, а також торгівлі та сфери обслуговування;

найчастіше читають книги працівники у сфері освіти, науки, охорони здоров'я, культури, ЗМІ (40% роблять це не рідше, ніж кілька разів на тиждень, а також працівники державного управління, правоохоронних органів, судів, Збройних сил (30%) і безробітні (31%);

жителі великих міст (де живе 100 тис осіб і більше) частіше читають книги, ніж жителі маленьких міст і сіл: 24% тих, хто не читає книги взагалі, - з великих міст, 37% - у селах, 34% - у малих і середніх містах;

жінки читають книги частіше, ніж чоловіки (33% жінок відповіли, що читають кілька разів на тиждень, 21% чоловіків відповіли те ж саме);

44% респондентів відповіли, що або люблять читати (33,6%), або не уявляють свого життя без читання (10,4%). 19,5% відповіли, що їм читання абсолютно не цікаво.

Серед сучасних українських письменників українці найкраще знають Ліну Костенко. На відкрите питання "Кого з сучасних українських письменників ви знаєте?" 10% назвали її ім'я. На другому місці - Сергій Жадан з 7%, на третьому і четвертому - Юрій Андрухович (4,7%) і Оксана Забужко (4,3%).

14% українців не змогли згадати жодного письменника, 13,8% вибрали відповідь "важко відповісти", 9,9% не відповіли.

16% українців не читають твори сучасних українських авторів.