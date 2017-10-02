400 китів викинулися на берег у Новій Зеландії, - ФОТО
Це один із наймасовіших випадків самогубства ссавців, які досі реєстрували в країні, - повідомляє природоохоронний департамент країни, інформує BBC.
За даними департаменту, на берег бухти Голден-Бей Південного острова викинулися 416 тварин.
Як повідомили у відомстві, майже 70% китів на березі загинули. Співробітники департаменту, волонтери та місцеві жителі намагаються врятувати тих китів, які залишилися. Вони відправляють їх у відкрите море під час припливу, але шанси, що кити виживуть - невеликі.
"Дивлячись на кількість загиблих, ми маємо розуміти, що решта перебуває у критичному стані", - каже регіональний керівник департаменту охорони природи Ендрю Ламасон.
Фото:Reuters
Порятунок китів ускладнюється, бо на мілині перебуває велика кількість туш загиблих тварин, які заважають живим ссавцям пливти у відкрите море.
Місцеві жителі і волонтери утворили біля берега живий ланцюг, аби не дати китам знову викинутися на берег.
Випадки масового самогубства китоподібних реєструють регулярно. Відправити тварин в море - складне завдання, і врятувати їх складно.
Одностайної відповіді, чому тварини викидаються на берег, у вчених немає. Найпопулярнішою залишається теорія, нібито коли з одним або декількома китами щось трапляється, вони сигналізують про лихо, і тоді інші приходять до них по допомогу. Якщо хворий дельфін або кит опинився на мілині, туди ж потрапляють і його родичі.
Нагадаємо, з акваріуму в японському містечку Тайцзи втекла група дельфінів. Це місто також відоме скандальним щорічним полюванням на цих тварин.
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