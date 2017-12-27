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47% німців хочуть відставки Меркель, - ОПИТУВАННЯ

Лише 36% хотіли б, щоб канцлер пропрацювала весь свій термін
Майже половина німецьких громадян вважають, що канцлер Німеччини Ангела Меркель повинна піти у відставку до чергових запланованих виборів 2021 року.
47% німців хочуть відставки Меркель, - ОПИТУВАННЯ Ангела Меркель

Про це свідчать результати опитування YouGov, проведеного на замовлення агентства DPA.

47% опитаних виступають за те, щоб Меркель пішла у відставку до кінця свого чотирирічного терміну. Лише 36% хотіли б, щоб канцлер пропрацювала весь свій термін. В опитуванні взяли участь 2036 виборців.

Після парламентських виборів 24 вересня Меркель мала значно більшу підтримку і лише 36% виборців висловлювалися тоді за її дострокову відставку. У жовтні цей показник зріс до 44%.

Відзначається, що падіння рейтингу Меркель зумовлене провальною спробою сформувати урядову коаліцію з "Вільними демократами" та "зеленими".

Німеччина перебуває без уряду найтриваліший період з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, Ангела Меркель усьоме визнана виданням Forbes найвпливовішою жінкою світу.

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27 12 2017 16:47
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