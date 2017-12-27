47% німців хочуть відставки Меркель, - ОПИТУВАННЯ
Про це свідчать результати опитування YouGov, проведеного на замовлення агентства DPA.
47% опитаних виступають за те, щоб Меркель пішла у відставку до кінця свого чотирирічного терміну. Лише 36% хотіли б, щоб канцлер пропрацювала весь свій термін. В опитуванні взяли участь 2036 виборців.
Після парламентських виборів 24 вересня Меркель мала значно більшу підтримку і лише 36% виборців висловлювалися тоді за її дострокову відставку. У жовтні цей показник зріс до 44%.
Відзначається, що падіння рейтингу Меркель зумовлене провальною спробою сформувати урядову коаліцію з "Вільними демократами" та "зеленими".
Німеччина перебуває без уряду найтриваліший період з часів Другої світової війни.
Нагадаємо, Ангела Меркель усьоме визнана виданням Forbes найвпливовішою жінкою світу.
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