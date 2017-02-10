66% українців користуються інтернетом для особистих цілей
Про це свідчать результати дослідження Connected Consumer Study 2017.
Згідно з даними дослідження, найактивніші користувачі - у віці 25-34 і 35-44 років (27% і 23% відповідно), пише "Економічна правда".
"Сьогодні на одного українця припадає 1,4 підключених до інтернету пристроїв (в порівнянні з 1,2 пристроїв в 2016 році). При цьому, на одного українського користувача у віці від 16 до 44 років припадає вже 2 і більше пристроїв з доступом до мережі", - йдеться в прес-релізі.
Українці використовують все більше пристроїв, що надають доступ до інтернету: так, 41% користуються смартфонами (в минулому році - 35%), 34% - ноутбуками, близько 7% - смарт ТВ.
Крім того українці користуються нетбуками, хромкастами, електронними книгами, смарт-годинниками і трекерами, які також надають доступ до інтернету.
Також наголошується, що все більше українців обирають смартфони для користування інтернетом.
Так, в 2017 році 18% користувачів однаково часто використовували як комп'ютер/планшет, так і смартфон для виходу в інтернет.
Згідно з даними, поведінка українців в інтернеті збігається з глобальними тенденціями.
Так, українські онлайн-користувачі в першу чергу розважаються (82%), шукають в інтернеті інформацію (74%) і виконують поставлені завдання онлайн (38%), а також розміщують онлайн-контент (22%), допомагають іншим, показуючи, як щось зробити онлайн (27%).
Під час дослідження, проведеного Kantar TNS, були опитані респонденти з понад 63 країн світу.
В Україні дослідження проводилося в період з 1 квітня по 30 червня 2017 року у форматі персонального інтерв'ю, вибірка - тисяча респондентів у віці 16+.
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