6 вересня опозиційні партії проведуть акцію з вимогою змінити виборче законодавство

Низка опозиційних партій планує провести 6 вересня під Верховною Радою акцію з вимогою змінити виборче законодавство в Україні.

Про це в ефірі "Громадського" повідомив голова політради партії "Сила людей" Олександр Солонтай.

За його словами, в акції крім "Сили людей" візьмуть участь партії "Громадянська позиція", "Демократичний альянс", "Свобода", "Національний корпус", "Батьківщина", "Самопоміч", "Аграрна партія", "Українська галицька партія" та інші.

"Ми 6 вересня будемо усі разом за одну концептуальну ідею – виборча реформа, щоби отримати чесні правила обрання більш чеснішого парламенту, ніж те, що ми маємо зараз", – сказав Солонтай.

За його словами, це не єдина річ, яку потрібно зробити, аби отримати чесний парламент, але "це точно треба зробити – змінити виборчі правила".

Політик пояснив, що під час акції партії вимагатимуть не лише відкритих списків на виборах до Верховної Ради, а й зміни всього Виборчого кодексу України, тобто зміни правил під час виборів на всіх рівнях.

"От 6 вересня усі разом будемо стояти поруч під одним великим транспорантом – "Даєш виборчу реформу!", – резюмував Солонтай.