6 вересня опозиційні партії проведуть акцію з вимогою змінити виборче законодавство
Про це в ефірі "Громадського" повідомив голова політради партії "Сила людей" Олександр Солонтай.
За його словами, в акції крім "Сили людей" візьмуть участь партії "Громадянська позиція", "Демократичний альянс", "Свобода", "Національний корпус", "Батьківщина", "Самопоміч", "Аграрна партія", "Українська галицька партія" та інші.
"Ми 6 вересня будемо усі разом за одну концептуальну ідею – виборча реформа, щоби отримати чесні правила обрання більш чеснішого парламенту, ніж те, що ми маємо зараз", – сказав Солонтай.
За його словами, це не єдина річ, яку потрібно зробити, аби отримати чесний парламент, але "це точно треба зробити – змінити виборчі правила".
Політик пояснив, що під час акції партії вимагатимуть не лише відкритих списків на виборах до Верховної Ради, а й зміни всього Виборчого кодексу України, тобто зміни правил під час виборів на всіх рівнях.
"От 6 вересня усі разом будемо стояти поруч під одним великим транспорантом – "Даєш виборчу реформу!", – резюмував Солонтай.
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