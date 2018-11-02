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73 людини з підозрою на сибірку госпіталізували в Туреччині

Одна жінка померла
У Туреччині до лікарні доправили 73 особи з підозрою на сибірську виразку, одна жінка померла.
73 людини з підозрою на сибірку госпіталізували в Туреччині Фото: hurriyet.com.tr

Як повідомляє Hurriyet, сибірську виразку знайшли в однієї з корів минулого тижня у провінції Трабзон. Господар зарізав тварину і розподілив м'ясо між сусідами. Згодом вони відчули слабкість і нудоту.

Обстеження показало, що три мешканці провінції були заражені сибіркою. Одна жінка померла, – в неї також підтвердився діагноз.

Карантин у провінції ще не оголосили. Влада розслідує інцидент.

Нагадаємо, у грудні 2017-го на Київщині зафіксували спалах африканської чуми.

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11 02 2018 20:00
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