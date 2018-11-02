ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ Туреччині до лікарні доправили 73 особи з підозрою на сибірську виразку, одна жінка померла.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
73 людини з підозрою на сибірку госпіталізували в Туреччині
Одна жінка померла
Фото: hurriyet.com.tr
Як повідомляє Hurriyet, сибірську виразку знайшли в однієї з корів минулого тижня у провінції Трабзон. Господар зарізав тварину і розподілив м'ясо між сусідами. Згодом вони відчули слабкість і нудоту.
Обстеження показало, що три мешканці провінції були заражені сибіркою. Одна жінка померла, – в неї також підтвердився діагноз.
Карантин у провінції ще не оголосили. Влада розслідує інцидент.
Нагадаємо, у грудні 2017-го на Київщині зафіксували спалах африканської чуми.
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