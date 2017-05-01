Адміністрація Президента відповіла на статтю Пінчука у "The Wall Street Journal"

Відмови від ЄС і НАТО не буде, Кримом і Донбасом не торгуємо

В Адміністрації Президента України вважають неможливим компроміс за ключовими пунктами, які запропонував мільярдер Віктор Пінчук.

"The Wall Street Journal" опублікував офіційну відповідь АП на статтю Пінчука, в якій той пропонував Україні поступитися кримським питанням прагнення до членства в ЄС та НАТО задля залагодження конфлікту на Донбасі.

Колонку під заголовком "Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру" підписано заступником глави Адміністрації Президента Костянтином Єлісєєвим оприлюднена на сайті WSJ.

"Не можу погодитися із його (Пінчука) закликом до компромісу, який базується на побоюваннях. Страх та слабкість – погані радники вони лише розігрівають апетити Росії", – заявив Єлісєєв.

У статті перераховані три ключові позиції України.

"Ні розвороту європейської та євроатлантичної інтеграції. Це було би здачею незалежності та суверенітету України", – зазначає Єлісєєв.

"Ні – торгівлі територією України, чи то Донбас, чи Крим. Ці території не можуть бути предметом торгівлі за мир", – заявляє він.

"Ні виборам на Донбасі, доки російські чоботи (військові) лишаються на українській землі", – наголошує представник АП.

На його думку, "домовленості на умовах Росії є неправильною політикою".

Нагадаємо, що український бізнесмен Віктор Пінчук написав статтю у Wall Street Journal, в якій пропонує піти на "болісні компроміси" заради миру на Донбасі.