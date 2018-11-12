Адвокат Мартиненка каже, що суд зобов'язав ЦПК прибрати неправдиву інформацію про екс-депутата

У Мартиненка не виключили, що напередодні НАБУ тиснуло на суд в інтересах ЦПК

Захист Миколи Мартиненка стверджує, що 11 грудня Печерський райсуд Києва визнав недостовірною інформацію Центру протидії корупції про екс-депутата та зобов'язав ЦПК прибрати її із сайту.

Прес-служба Миколи Мартиненка з посиланням на адвоката Ганну Палагицьку вважає, що ЦПК "зловживає коштами західних платників податків, демонструє політичну заанґажованість та обслуговує НАБУ. Представники ЦПК проголосили себе "антикорупціонерами" і вирішили, що закон їм не писаний, а презумпції невинуватості для них не існує. Вони звикли навішувати ярлики і без суду призначати винними".

Адвокат стверджує, що "у створеному ЦПК на грантові кошти "Реєстрі національних публічних діячів" на базі фейкових звинувачень НАБУ розміщений маніпулятивний негатив про Мартиненка. Без судових рішень сам ЦПК обвинуватив, розслідував і вирок виписав – "корупціонер".

"Виправдання ЦПК з цього приводу – це класичний зразок повного нехтування законом. Мовляв, "інформація у досьє підтверджена документами". Ціну цим папірцям ми вже бачили – власником офшору на незавіреній ксерокопії можна легко зробити кого завгодно", - сказала адвокат.

"Або аргумент ЦПК – ця інформація "уже публічно відома широкому загалу з численних журналістських розслідувань". За такою логікою хто завгодно може на основі численних публікацій у ЗМІ проголосити представників ЦПК корупціонерами. Нібито вони розікрали грантові кошти і подерибанили їх через рахунки ФОПів (до речі, ЦПК намагався спростувати цю інформацію, але суд програв). Нібито намагаються повернути Януковичу 1,5 мільярди конфіскованих в бюджет доларів. І багато ще всякого пишуть про ЦПК і Шабуніна. Але я не дозволю собі на основі цих публікацій говорити про те, що у ЦПК засіли злочинці. Тому що поважаю принцип презумпції невинуватості", - відзначила адвокат.

Вона спрогнозувала: "Ми обов'язково побачимо подвійні стандарти у виконанні "антикорупціонерів". Якщо суд ухвалює рішення не на їх користь – він автоматично стає "поганим" і "неправильним".

Прес-служба Мартиненка не виключила, що напередодні НАБУ тиснуло на суд в інтересах ЦПК. "Оголошення рішення суду неодноразово переносилось. А напередодні до Печерського суду таємно приїжджав детектив НАБУ Дерновий, який займався "справою Мартиненка". Не дивно, що ЦПК виступає знаряддям інформаційної війни з боку НАБУ", - вважають у екс-депутата.

"В цій історії є один дуже прикрий аспект. "Реєстр національних публічних діячів" був створений за гроші Єврокомісії. Він був задуманий як повна і об'єктивна база даних про українських політиків, прокурорів, суддів, силовиків та їхніх родичів", - говориться в повідомленні прес-служби.

"А тепер стає очевидним, що ЦПК зловживає коштами європейських платників податків і використовує цей реєстр як інструмент в політичній боротьбі на користь НАБУ", - підкреслюють у Мартиненка.