Адвокат Януковича відмовився прийняти уточнену підозру у вчиненні державної зради

Адвокат колишнього президента України Віктора Януковича відмовився прийняти уточнену підозру у вчиненні державної зради.

Відповідну інформацію в ході брифінгу озвучив прокурор ГПУ Максим Крим, інформує "112 Україна".

"Прибувши до приміщення ГПУ (адвокат - ред.) письмово підтвердив факт небажання отримувати зазначене повідомлення. Разом з тим одночасно дане повідомлення було направлене поштою, за адресою здійснення ними адвокатської діяльності. Тому ГПУ вжиті заходи щодо вручення такого повідомлення", - зазначив прокурор.

"Факт відмови з будь-яких причин жодним чином не впливає на подальше здійснення досудового розслідування... Згідно з ухвалою слідчого судді про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування, всі процесуальні документи з моменту винесення відповідної постанови вручаються безпосередньо захисникам", - заспокоїли в прокуратурі.

Зазначимо, що в той же час захист Януковича знову вказує на те, що змінений текст підозри не вручено і вимагають вручення "з дотриманням визначеного Кримінальним процесуальним кодексом України порядку - в порядку міжнародної правової допомоги".

"Уточнену підозра вручено не було, про це складено відповідний акт. Слідчому заявлено вимогу провести вручення матеріалів відповідно до глави 43 КПК України "в порядку міжнародної правової допомоги", - повідомив один з адвокатів Віктора Януковича Ігор Федоренко.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура планує завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в лютому 2017 року.

Раніше iPress.ua вже повідомляв, що по справі про держзраду Віктора Януковича важливі свідчення дав депутат Держдуми РФ.

Також стало відомо ще про одного колишнього депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова, який дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.