Екс-депутат Держдуми РФ дав свідчення проти Януковича

Колишній депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.

Вороненков частково підтвердив слідчим свідчення, які раніше дав інший колишній російський депутат Ілля Пономарьов, який отримав влітку-2016 посвідку на проживання в Україні, - повідомляє "Коммерсант".

Денис Вороненков "сам виявив ініціативу, вийшов на генпрокурора України Юрія Луценка і дав свідчення у справі Януковича". Не виключено, що за підсумками цієї бесіди пан Луценко пред'явив пану Януковичу звинувачення в державній зраді, яка полягала в тому, що екс-президент запросив в Україну російські війська.

Декілька днів тому генпрокурор Юрій Луценко заявив, що свої свідчення проти Віктора Януковича дав ще один колишній російський депутат.

"Ми допитали двох депутатів Держдуми РФ. Вони свідчать про те, що механізм введення військ РФ на територію України був запущений Кремлем ще в грудні, коли Майдан ще стояв в центрі Києва", - заявив Луценко.

Додамо, у грудні-2016 ЗМІ повідомили про переїзд Вороненкова і його дружини Марії Максакової до Києва.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура планує завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в лютому 2017 року.

Раніше iPress.ua вже повідомляв, що по справі про держзраду Віктора Януковича важливі свідчення дав депутат Держдуми РФ.