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Адвокати кажуть, що у Януковича ніхто не забирав $1,5 млрд

Захист Януковича вимагає спростування інформації
Адвокати екс-президента Віктора Януковича заперечують, що їхній клієнт причетний до конфіскованих $1,5 млрд.
Адвокати кажуть, що у Януковича ніхто не забирав $1,5 млрд Віктор Янукович. Фото: ukrinform.ua

Адвокат  колишнього президента Віталій Сердюк спростував інформацію про конфіскацію грошей, а також зауважив, що захист Януковича направив позов до Печерського суду про спростування цієї справи, - повідомляє  "112 Україна".

"На руках у мене є виписки за рахунками Віктора Януковича з "Ощадбанку", там зовсім інша сума. Мова йде про 28 млн грн, які заарештовані і які не конфіскуються зараз. Це гроші його особового рахунку, його особисті заощадження, з яких були сплачені всі податки. Тому остання, активно поширювана інформація про арешт коштів, про їхню конфіскацію і вилучення повністю не відповідає дійсності", - наголосив Сердюк.

За словами адвоката, позов про захист честі і гідності буде доповнено ще однією вимогою: "спростувати інформацію про конфіскацію нібито раніше заарештованих неіснуючих 1,5 млрд доларів".

Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Згодом, Петро Порошенко повідомив, що конфісковані 1,5 мільярд доларів екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.

 
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28 04 2017 14:26
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