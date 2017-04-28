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У Януковича конфіскували півтора мільярда доларів, - РНБО

Відбувається перерахунок цих коштів на рахунки державного бюджету
Суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.
У Януковича конфіскували півтора мільярда доларів, - РНБО Фото: mignews.com

"Згідно з рішенням суду останньої інстанції, заарештовані кошти Януоковача і команди – 1,5 млрд доларів – мають бути перераховані до Держбюджету", - повідомили у прес-службі РНБО, інформує "Українська правда".

"Щойно до Ощадбанку з цією ухвалою їздили Генпрокурор Юрій Луценко та секретар РНБО Олександр Турчинов. Вони довели до керівництва це Ощадбданку і поїхали доповідати про це президенту", - зазначили у прес-службі.

"Станом на зараз відбувається перерахунок цих коштів на рахунки державного бюджету", - додали в РНБО.

Як відомо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.

Нагадаємо, Печерський районний суд задовольнив клопотання Головної військової прокуратури щодо арешту майна екс-президента України Віктора Януковича.

 
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28 04 2017 10:59
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