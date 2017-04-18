Акції Януковича у "Промінвестбанку" арештовані

Під час досудового розслідування у слідчих виникла потреба у накладенні арешту на цінні папери, емітовані Промінвестбанком, аби попередити можливість їх відчуження

Печерський районний суд задовольнив клопотання Головної військової прокуратури щодо арешту майна екс-президента України Віктора Януковича.

Про це свідчить судова ухвала, оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як свідчать судові матеріали, розслідуються факти планування, підготовки та ведення війни проти України з боку РФ, вчинення дій з метою зміни державного кордону, підбурювання українських військовослужбовців до вчинення державної зради, організації диверсій російськими військовослужбовцями і незаконного переправлення ними осіб через державний кордон України.

Під час досудового розслідування у слідчих виникла потреба у накладенні арешту на цінні папери, емітовані Промінвестбанком, аби попередити можливість їх відчуження. Власником цінних паперів є уродженець Єнакієвого Донецької області, який офіційно перебуває під підозрою слідчих органів з 28 листопада 2016 року. В рамках вказаного кримінального провадження у приміщенні Святошинського райсуду Києва на прямому зв`язку з ростовським судом генпрокурор Юрій Луценко оголосив підозру у держзраді Віктору Януковичу.