Акції Януковича у "Промінвестбанку" арештовані
Про це свідчить судова ухвала, оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Як свідчать судові матеріали, розслідуються факти планування, підготовки та ведення війни проти України з боку РФ, вчинення дій з метою зміни державного кордону, підбурювання українських військовослужбовців до вчинення державної зради, організації диверсій російськими військовослужбовцями і незаконного переправлення ними осіб через державний кордон України.
Під час досудового розслідування у слідчих виникла потреба у накладенні арешту на цінні папери, емітовані Промінвестбанком, аби попередити можливість їх відчуження. Власником цінних паперів є уродженець Єнакієвого Донецької області, який офіційно перебуває під підозрою слідчих органів з 28 листопада 2016 року. В рамках вказаного кримінального провадження у приміщенні Святошинського райсуду Києва на прямому зв`язку з ростовським судом генпрокурор Юрій Луценко оголосив підозру у держзраді Віктору Януковичу.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 4 травня почне розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
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