Суд розпочне розгляд справи про держзраду Януковича четвертого травня
Про це повідомляє прес-служба суду, інформує "112.ua"
Зазначимо, що справа за обвинуваченням Януковича розглядатиме колегія з трьох суддів Оболонського районного суду Києва у складі голови суду Владислава Дев'ятка, його заступника Дмитра Камбулова і судді цивільно-адміністративної колегії суддів Максима Титова.
Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.
Відзначимо, що Юрій Луценко повідомляв, що судовий розгляд кримінального провадження проти Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.
Окрім того, Військова прокуратура оголосила про передачу в суд обвинувального акта у справі про державну зраду Януковича.
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