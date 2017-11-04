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Суд розпочне розгляд справи про держзраду Януковича четвертого травня

Засідання призначено на 10:00
Оболонський районний суд Києва 4 травня почне розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Суд розпочне розгляд справи про держзраду Януковича четвертого травня Фото:112.ua

Про це повідомляє прес-служба суду, інформує "112.ua"

Зазначимо, що справа за обвинуваченням Януковича розглядатиме колегія з трьох суддів Оболонського районного суду Києва у складі голови суду Владислава Дев'ятка, його заступника Дмитра Камбулова і судді цивільно-адміністративної колегії суддів Максима Титова.

Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.

Відзначимо, що Юрій Луценко повідомляв, що судовий розгляд кримінального провадження проти Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.

Окрім того, Військова прокуратура оголосила про передачу в суд обвинувального акта у справі про державну зраду Януковича.

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11 04 2017 14:40
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