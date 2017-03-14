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Військова прокуратура передала в суд обвинувальний акт про держзраду Януковича

Заочне розслідування проти екс-президента завершено
Військова прокуратура оголосила про передачу в суд обвинувального акта у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича.
Військова прокуратура передала в суд обвинувальний акт про держзраду Януковича Віктор Янукович. Фото: president.gov.ua

"Сьогодні нами було закінчено спеціальне досудове розслідування щодо Януковича, і сьогодні складено обвинувальний акт щодо Януковича. Зараз я передам до суду цей обвинувальний акт. Зібрано достатньо обґрунтованих і об'єктивних доказів, які, я вважаю, дають нам можливість довести вину Януковича в суді" , - заявила прокурор військової прокуратури Руслана Кравченко, інформує "112 Україна".

У вівторок Головна військова прокуратура викликала захисників Януковича для вручення обвинувального акта, але адвокат Віталій Сердюк заявив, що цього не зробили. "Ця спроба не вдалася, складено акт про неможливість здійснення таких дій", - сказав він.

Нагадаємо, що прокурор головної військової прокуратури Руслан Кравченко заявив, що Генпрокуратура Росії повідомила українській прокуратурі неправдиву адресу проживання екс-президента Віктора Януковича.

Однак адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявляє, що заочне розслідування щодо його підзахисного має бути припинено.

Як повідомляв iPress.ua, раніше адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

15 лютого, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що судовий розгляд кримінального провадження проти екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.

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