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Рада ухвалила проект змін до КПК України про заочне засудження

За відповідний законопроект проголосували 233 народних депутати
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.
Рада ухвалила проект змін до КПК України про заочне засудження Фото: rada.gov.ua

За словами генерального прокурора Юрія Луценка, який був на засіданні парламенту, цей законопроект дозволить передати в суд 119 кримінальних проваджень проти екс-президента Віктора Януковича, екс-голови МВС Віталія Захарченка, екс-директора департаменту матеріального забезпечення МВС Павла Зінова, екс-командувача Внутрішніми військами Станіслава Шуляка, екс-заступник міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, екс-голови СБУ Олександра Якименка, екс-прем'єра Миколи Азарова, екс-генпрокурора Віктора Пшонки, екс-командира "Беркута" Сергія Кусюка, екс-першого заступника голови СБУ Володимира Тоцького й інших.

"Основні завдання цього закону - додали до статей про заочне засудження статтю 255 "Створення злочинної організації". Зараз такої статті там немає, що робить неможливим покарання за економічні і військові злочини. Друге - вводиться точне правило підрахунку термінів, що унеможливлює старання адвокатів Януковича і його кампанію в європейських судах. Третє - він продовжує дію цього закону після 15 квітня і не встановлює чітких термінів. Закон буде діяти до створення Державного бюро розслідувань, і наскільки я розумію, це буде щонайпізніше наприкінці цього року", - сказав генеральний прокурор.

Пропозиції також дозволяють обвинуваченим в участі в терористичній або злочинній організації укладати угоду зі слідством про визнання провини. Максимальний термін досудового розслідування збільшується з 12 до 18 місяців.


Усі фото: Facebook/ Лариса Сарган

Водночас багато депутатів висловили побоювання, що цей законопроект повертає репресивні положення радянського Кримінально-процесуального кодексу.

"Відкрийте Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року - і ви знайдете там більшість тих речей, які пропонують до розгляду", - заявив представник "Самопомочі" Руслан Сидорович.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко взагалі заявив про повернення "сталінських" повноважень органам прокуратури. "Три роки Януковича немає, чотири генеральні прокурори змінилося, але все, що б не робилося, - все роблять під виглядом Януковича", - обурився він. Ляшко вважає, що це крок до узурпації влади.

Відзначимо, що за відповідний законопроект проголосували 233 народних депутати.

Нагадаємо, що Юрій Луценко повідомляв, що судовий розгляд кримінального провадження проти екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.

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23 02 2017 11:37
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