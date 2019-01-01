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Аеропорт "Львів" збільшив пасажиропотік майже на 50%
Протягом 2018 року зі Львова здійснили на 27,9% більше рейсів, ніж у 2017 році
Фото: gettyimages.com
Львівський аеропорт ім. Данила Галицького за результатами роботи у 2018 році продемонстрував зростання авіаперевезень на 48%, або на понад півмільйона людей, повідомляє LB.ua.
За даними прес-служби підприємства, протягом року аеропорт обслужив майже 1,6 млн пасажирів, що на 48% більше, ніж у 2017 році.
Тільки в грудні 2018-го у Львові послугами авіаперевізників скористалися 130,6 тис. пасажирів, що на 59,3% більше, ніж у грудні 2017 року.
Протягом 2018 року зі Львова здійснили на 27,9% більше рейсів, ніж у 2017 році.
Нагадаємо, що Туреччина з 1 січня 2019 року вводить податок на безпеку для туристів у розмірі 1,5 євро, який стягуватимуть в аеропортах після прильоту.
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01 01 2019 20:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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