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В аеропортах Туреччини стягуватимуть податок з туристів за безпеку

Спочатку передбачалося ввести податок у розмірі 3 євро з людини
Туреччина з 1 січня 2019 року вводить податок на безпеку для туристів у розмірі 1,5 євро, який стягуватимуть в аеропортах після прильоту.
В аеропортах Туреччини стягуватимуть податок з туристів за безпеку Фото: galychankaif.com.ua

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на головне управління державними аеропортами країни.

За даними порталу Turizmhaberleri, спочатку передбачалося ввести податок у розмірі 3 євро з людини. Однак асоціація туристичних агентств Туреччини TURSAB звернулася до міністра культури і туризму Туреччини Мехмета Нурі Ерсоя з пропозицією знизити збір, оскільки мільйони туристів вже оплатили відпочинок у Туреччині в 2019 році.

Після переговорів із міністерством транспорту та інфраструктури було вирішено скоротити збір до 1,5 євро з людини.

"Одна з найбільших переваг Туреччини як туристичного напрямку - це гарне співвідношення ціни та якості. Турпакети на 2019 рік продаються вже три місяці, починаючи з жовтня, без урахування нового податку. Їх купили мільйони іноземних туристів. 3 євро можуть здатися незначною сумою, але якщо ці витрати буде покладено на туроператорів, їм доведеться заплатити мільйони євро", - заявив глава Tursab Фіруз Балик.

Це не єдина неприємність, яка чекає туристів у Туреччині. З 1 жовтня у країні на 20-50% зросла вартість вхідних квитків у головні музеї.

Нагадаємо, що в Стамбулі провели церемонію відкриття нового аеропорту, який, як очікується, через кілька років стане найбільшим у світі за пасажиропотоком.

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27 12 2018 23:50
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