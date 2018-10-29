CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Стамбулі провели церемонія відкриття нового аеропорту, який, як очікується, через кілька років стане найбільшим у світі за пасажиропотоком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Стамбулі відкрили аеропорт, який зможе приймати 200 мільйонів пасажирів на рік
Очікується, що він стане найбільшим у світі за пасажиропотоком
Фото: aa.com.tr
Як повідомляє Anadolu, до 2023 року, після закінчення всіх етапів будівництва, аеропорт зможе приймати до 200 млн пасажирів на рік.
Перший комерційний рейс з нового аеропорту відбудеться 31 жовтня.
Наразі найбільшим аеропортом у світі за пасажиропотоком залишається Міжнародний аеропорт Гартсфілд-Джексон в американській Атланті. У 2017 році він прийняв 103 млн пасажирів.
Аеропорт імені Ататюрка у Стамбулі серед двадцяти найбільших аеропортів у світі – у 2017 році він прийняв 63 млн пасажирів. Після перенесення рейсів в новий аеропорт, на місці старого відкриють парк.
Нагадаємо, в українських аеропортах з'являться 22 нові рейси.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 10 2018 21:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- ВІДЕО В Адміністрації Президента не знають, куди поділися подарунки Порошенку від Білого дому
- ФОТО Вчений намагається приготувати їжу в Антарктиці при -70°C, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Форум INED у Львові: експерти розкажуть про інноваційні навчальні методики і підходи до розвитку освіти
- Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
No articles