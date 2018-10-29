У Стамбулі відкрили аеропорт, який зможе приймати 200 мільйонів пасажирів на рік

Очікується, що він стане найбільшим у світі за пасажиропотоком

У Стамбулі провели церемонія відкриття нового аеропорту, який, як очікується, через кілька років стане найбільшим у світі за пасажиропотоком.

Як повідомляє Anadolu, до 2023 року, після закінчення всіх етапів будівництва, аеропорт зможе приймати до 200 млн пасажирів на рік.

Перший комерційний рейс з нового аеропорту відбудеться 31 жовтня.

Наразі найбільшим аеропортом у світі за пасажиропотоком залишається Міжнародний аеропорт Гартсфілд-Джексон в американській Атланті. У 2017 році він прийняв 103 млн пасажирів.

Аеропорт імені Ататюрка у Стамбулі серед двадцяти найбільших аеропортів у світі – у 2017 році він прийняв 63 млн пасажирів. Після перенесення рейсів в новий аеропорт, на місці старого відкриють парк.

Нагадаємо, в українських аеропортах з'являться 22 нові рейси.