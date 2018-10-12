Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Аеропорт "Миколаїв" запустить міжнародні рейси вже в грудні

Одне з миколаївських турагентств розповсюдило у Facebook інформацію, що "вильоти з Миколаєва в Шарм-ель-Шейх будуть здійснюватися по середах
26 грудня з аеропорту Миколаїв планується виліт першої міжнародного рейсу - чартеру в Шарм-ель-Шейх.
Аеропорт "Миколаїв" запустить міжнародні рейси вже в грудні Фото: gettyimages.com

Інформацію підтвердив в.о. директора комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Федір Барна, повідомляє ЦТС, з посиланням на видання НикВести

"Так, офіційно підтверджую. Туроператори вже почали продаж, так, це правда. Ми готові перший рейс запустити хоч сьогодні. У нас вже повністю все готово. Але ось перший рейс все ж відбудеться 26 грудня", - заявив Барна.

Разом з тим, одне з миколаївських турагентств розповсюдило у Facebook інформацію, що "вильоти з Миколаєва в Шарм-ель-Шейх будуть здійснюватися по середах з 26 грудня 2018 року і прораховані до кінця травня 2019 року.

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною має розпочати роботу до кінця 2018 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 12 2018 20:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Отруєні насильством суспільства

Отруєні насильством суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.