Аеропорт "Миколаїв" запустить міжнародні рейси вже в грудні

Одне з миколаївських турагентств розповсюдило у Facebook інформацію, що "вильоти з Миколаєва в Шарм-ель-Шейх будуть здійснюватися по середах

26 грудня з аеропорту Миколаїв планується виліт першої міжнародного рейсу - чартеру в Шарм-ель-Шейх.

Інформацію підтвердив в.о. директора комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Федір Барна, повідомляє ЦТС, з посиланням на видання НикВести

"Так, офіційно підтверджую. Туроператори вже почали продаж, так, це правда. Ми готові перший рейс запустити хоч сьогодні. У нас вже повністю все готово. Але ось перший рейс все ж відбудеться 26 грудня", - заявив Барна.

Разом з тим, одне з миколаївських турагентств розповсюдило у Facebook інформацію, що "вильоти з Миколаєва в Шарм-ель-Шейх будуть здійснюватися по середах з 26 грудня 2018 року і прораховані до кінця травня 2019 року.

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною має розпочати роботу до кінця 2018 року.