Аеропорт "Миколаїв" запустить міжнародні рейси вже в грудні
Інформацію підтвердив в.о. директора комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Федір Барна, повідомляє ЦТС, з посиланням на видання НикВести
"Так, офіційно підтверджую. Туроператори вже почали продаж, так, це правда. Ми готові перший рейс запустити хоч сьогодні. У нас вже повністю все готово. Але ось перший рейс все ж відбудеться 26 грудня", - заявив Барна.
Разом з тим, одне з миколаївських турагентств розповсюдило у Facebook інформацію, що "вильоти з Миколаєва в Шарм-ель-Шейх будуть здійснюватися по середах з 26 грудня 2018 року і прораховані до кінця травня 2019 року.
Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною має розпочати роботу до кінця 2018 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО На Тернопільщині водій маршрутки відвіз до лікарні пасажира з інсультом перервавши рейс, - ВІДЕО
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"