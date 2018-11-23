Аеропорт "Ужгород" має розпочати роботу до кінця 2018 року, – Порошенко

Міжнародний аеропорт "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною має розпочати роботу до кінця 2018 року.

Про це на спільному брифінгу з президентом Словаччини Андрієм Кіскою заявив Президент України Петро Порошенко, інформує "112 Україна".

"Ми підняли з паном президентом питання якнайшвидшого запуску міжнародного аеропорту "Ужгород"... Ми домовилися, що ми прискоримо процедури отримання міжнародних дозвільних документів. Міністр інфраструктури Омелян поінформував, що їх має бути найближчим часом оформлено в ЄС. Я поставив завдання, що у цьому році у нас має відбутися перший рейс, який з'єднає авіасполученням Ужгород і Київ", – зазначив Порошенко.

У свою чергу Андрій Кіска зазначив, що питання відкриття ужгородського аеропорту отримує пріоритетне значення, оскільки сполучення Київ-Ужгород має велике значення і для Словаччини.

Нагадаємо, що раніше влада Закарпатської області заявляа, що має намір запропонувати угорській компанії взяти в оренду аеропорт "Ужгород".

Аеропорт "Ужгород" не приймає регулярні рейси з червня 2016 року. Для повернення авіакомпаній в повітряну гавань Україні потрібно домовитися зі Словаччиною про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряного руху на прикордонній території українським диспетчерам. Аеропорт Ужгород розташований в безпосередній близькості до словацького кордону, при посадці літаки перетинають повітряний простір Словаччини.