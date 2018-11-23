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Аеропорт "Ужгород" має розпочати роботу до кінця 2018 року, – Порошенко

Найближчим часом має бути оформлено міжнародні дозвільні документи
Міжнародний аеропорт "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною має розпочати роботу до кінця 2018 року.
Аеропорт "Ужгород" має розпочати роботу до кінця 2018 року, – Порошенко Фото: wikimedia.org

Про це на спільному брифінгу з президентом Словаччини Андрієм Кіскою заявив Президент України Петро Порошенко, інформує "112 Україна".

"Ми підняли з паном президентом питання якнайшвидшого запуску міжнародного аеропорту "Ужгород"... Ми домовилися, що ми прискоримо процедури отримання міжнародних дозвільних документів. Міністр інфраструктури Омелян поінформував, що їх має бути найближчим часом оформлено в ЄС. Я поставив завдання, що у цьому році у нас має відбутися перший рейс, який з'єднає авіасполученням Ужгород і Київ", – зазначив Порошенко.

У свою чергу Андрій Кіска зазначив, що питання відкриття ужгородського аеропорту отримує пріоритетне значення, оскільки сполучення Київ-Ужгород має велике значення і для Словаччини.

Нагадаємо, що раніше влада Закарпатської області заявляа, що має намір запропонувати угорській компанії взяти в оренду аеропорт "Ужгород".

Аеропорт "Ужгород" не приймає регулярні рейси з червня 2016 року. Для повернення авіакомпаній в повітряну гавань Україні потрібно домовитися зі Словаччиною про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряного руху на прикордонній території українським диспетчерам. Аеропорт Ужгород розташований в безпосередній близькості до словацького кордону, при посадці літаки перетинають повітряний простір Словаччини.

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23 11 2018 19:58
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