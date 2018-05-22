Аграмунт покинув ПАРЄ

Раніше Педро Аграмунта позбавили прав члена асамблеї на 10 років

Екс-президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Педро Аграмунт вийшов зі складу асамблеї після позбавлення його прав членства на 10 років.

"Колишній проросійський президент ПАРЄ Педро Аграмонт взагалі вийшов з ПАРЄ після запровадження проти нього десятирічних санкцій за істотні порушення кодексу поведінки", - повідомив голова делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Facebook.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року Аграмунт добровільно подав у відставку.

Як відомо, 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.