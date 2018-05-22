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Аграмунт покинув ПАРЄ

Раніше Педро Аграмунта позбавили прав члена асамблеї на 10 років
Екс-президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Педро Аграмунт вийшов зі складу асамблеї після позбавлення його прав членства на 10 років.
Аграмунт покинув ПАРЄ Фото:i.lb.ua

"Колишній проросійський президент ПАРЄ Педро Аграмонт взагалі вийшов з ПАРЄ після запровадження проти нього десятирічних санкцій за істотні порушення кодексу поведінки", - повідомив голова делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Facebook.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року Аграмунт добровільно подав у відставку. 

Як відомо, 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Згодом Аграмунт на групі Європейської Народної Партії в ПАРЄ визнав, що зробив помилку, коли полетів російським літаком в Сирію.

 

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22 05 2018 16:57
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