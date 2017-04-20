Ахметов добудовує маєток біля Києва, - ЗМІ

Повідомляється, що під час зйомок на журналістів було скоєно напад та обстріл

Олігарх Рінат Ахметов завершує будівництво маєтку в Плютах під Києвом.

Журналісти виявили, що за документами споруда оформлена як "заклад охорони здоров'я та соціальної допомоги". Земля під маєтком належить компанії "Мета-Капітал", що контролюється Ахметовим. Про це повідомляє Слідство.інфо.

Повідомляється, що під час зйомок на журналістів було скоєно напад та обстріл.

Зняти тих, хто стріляв, журналістам не вдалося, тому що у них з собою був тільки дрон, а звичайної камери не було і довелося тікати від обстрілу.

Нагадаємо, ватажок терористичної "ДНР" Олександр Захарченко захватив розкішний особняк оліграха Ріната Ахметова в Донецьку і збирається в ньому жити.