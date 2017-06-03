Ахметов вибув з рейтингу найбагатших людей світу

Минулого року Ахметов за рік збіднів на 4,6 мільярда доларів

Статки власника групи "СКМ" Рената Ахметова зменшилася майже на 1 млрд дол. - з 3,66 млрд до 3,5 млрд дол.

Як повідомляється, станом на 6 березня Ахметов знаходиться на 528 позиції, - йдеться в даних Bloomberg.

Згідно з рейтингом, очолює список 500 найбагатших людей світу засновник Microsoft Білл Гейтс з 85,6 млрд дол.

На другій позиції глава інвесткомпанії Berkshire Hathaway Уоррен Баффет з 78,9 млрд дол. і засновник Amazon.com Джефф Безос з 73,5 млрд дол.

Нагадаємо, що для участі в рейтингу Bloomberg-500 статки на сьогодні повинні перевищувати 3,61 млрд дол.

Як відомо, раніше повідомлялося, що Ахметов – єдиний з українців, хто потрапив у рейтинг мільярдерів, складений виданням Bloomberg.

Минулого року Ахметов за рік збіднів на 4,6 мільярда доларів. Порошенко побагатшав на 100 мільйонів.

Раніше повідомляли, що компанія олігарха Ахметова постачає незаконні збройні формування електроенергією, при цьому отримуючи від них гроші через посередника. У свою чергу посередник отримує за свою діяльність винагороду від ДТЕК.

Бізнесмен фінансує територію, підконтрольну ДНР, в обмін на недоторканність його власності.