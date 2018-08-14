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Ахметов вирішив зайнятися виробництвом мінеральних добрив, - ЗМІ

Компанія може зайняти третину нового ринку
Мільярдер Ринат Ахметов вирішив зайнятися виробництвом мінеральних добрив, дефіцит яких відчувають останніми роками українські аграрії.
Ахметов вирішив зайнятися виробництвом мінеральних добрив, - ЗМІ Ринат Ахметов, Олександр Янукович. Фото: ostro.org

Як повідомив генеральний директор ТОВ Українські мінеральні добрива Олексій Афанасьєв, компанія планує перепрофілювати в комплекс з переробки та зберігання мінеральних добрив один із цехів, що простоюють, Криворізького центрального рудоремонтного заводу (КЦРЗ), інформує LIGA.net.

"Українські мінеральні добрива" створено 1 листопада минулого року. Статутний капітал - 100 тисяч грн. Компанія належить кіпрській UMG Holding Limited, яка входить до групи СКМ. Кінцевий власник нової фірми - Ринат Ахметов, вказано у Держреєстрі юридичних осіб міністерства юстиції. КЦРЗ, на якому розташується нове виробництво, також належить СКМ.

За словами Афанасьєва, на новому підприємстві будуть обладнані два цехи: з приймання, зберігання, пакування і відвантаження сульфату амонію і цех з його гранулювання.

Комплекс розрахований на виробництво 100 000 тонн гранульованого сульфату амонію за рік. Вартість проекту - 211 млн грн.

У липні на сесії міської ради розглядали петицію проти будівництва через екологічні ризики, яку підписали 1000 жителів. Але більшість депутатів її не підтримали.

Афанасьєв запевняє, що на території КЦРЗ буде дотримана санітарно-захисна зона в 1 км, а сам об'єкт обладнають пиловловлювальними технологіями.

Сульфат амонію - побічний продукт коксохімічного виробництва, яким займається металургійний холдинг Ахметова "Метінвест". Як повідомляється, він десятки років вивозився на експорт для грануляції в інші країни.

Водночас українські аграрії імпортують близько 90% споживаного сульфату амонію, пише агентство Інфоіндустрія.

Після того, як Кабмін заборонив у грудні минулого року ввезення цього продукту з Росії, основним постачальником стала Білорусь.

Нагадаємо, що за роки конфлікту з Росією, Україна заплатила за російські азотні добрива 550,605 млн доларів.

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14 08 2018 22:42
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