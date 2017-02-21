Аксьонова і Поклонську ГПУ вкотре викликала на допит

Разом із ними до Києва викликають також інших кримських "чиновників"

Генеральна прокуратура України викликає "голову Ради міністрів" анексованого Криму Сергія Аксьонова і колишнього "прокурора Криму" Наталію Поклонську 27 лютого до Києва для проведення слідчих дій.

Повістки опубліковані на сайті Генеральної Прокуратури.



Фото: gp.gov.ua

Разом з Аксьоновим та Поклонською до Києва викликають також інших кримських "чиновників", серед яких і колишній "голова Держради" Криму Володимир Константінов.

Офіційне формулювання виклику: "для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, а також проведення слідчих дій".

Нагадаємо, влітку 2016 року Генеральна прокуратура України вже втретє викликала на допит "главу уряду" Криму Сергія Аксьонова та "прокурора" Наталію Поклонську. Тоді Поклонська вирішила проігнорувати виклик слідчого ГПУ.

У вересні 2016 року "прокурор" окупаційної влади Криму Наталія Поклонська написала заяву про звільнення з посади.