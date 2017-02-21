Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Аксьонова і Поклонську ГПУ вкотре викликала на допит

Разом із ними до Києва викликають також інших кримських "чиновників"
Генеральна прокуратура України викликає "голову Ради міністрів" анексованого Криму Сергія Аксьонова і колишнього "прокурора Криму" Наталію Поклонську 27 лютого до Києва для проведення слідчих дій.
Аксьонова і Поклонську ГПУ вкотре викликала на допит Фото: vlada.io

Повістки опубліковані на сайті Генеральної Прокуратури.


Фото: gp.gov.ua

Разом з Аксьоновим та Поклонською до Києва викликають також інших кримських "чиновників", серед яких і колишній "голова Держради" Криму Володимир Константінов.

Офіційне формулювання виклику: "для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, а також проведення слідчих дій".

Нагадаємо, влітку 2016 року Генеральна прокуратура України вже втретє викликала на допит "главу уряду" Криму Сергія Аксьонова та "прокурора" Наталію Поклонську. Тоді Поклонська вирішила проігнорувати виклик слідчого ГПУ.

У вересні 2016 року "прокурор" окупаційної влади Криму Наталія Поклонська написала заяву про звільнення з посади.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2017 22:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сезонна робота – шанс на кращу долю: досвід українських заробітчан

Сезонна робота – шанс на кращу долю: досвід українських заробітчан

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat