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Актор із Росії, який був учасником Євромайдану, отримав статус біженця в Україні

Чоловік заявив, що йому неодноразово погрожував депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов
Одеський окружний апеляційний суд зобов'язав Державну міграційну службу України надати статус біженця російському актору Сергію Анісіфорову.
Актор із Росії, який був учасником Євромайдану, отримав статус біженця в Україні Сергій Анісіфоров. Фото: Sergei Anisiforov / Facebook

Анісіфоров понад два роки судився з міграційною службою, яка тричі відмовляла йому в статусі, оскільки не бачила загрози для нього в Росії, повідомляє "Громадське TV" з посиланням на засновника проекту допомоги російським біженцям EmigRussia Григорія Фролова.

Анісіфоров побоювався кримінального переслідування з боку російської влади за те, що був активним учасником протестів на Майдані 2013-2014 років.

Він заявляв, що йому неодноразово погрожували, зокрема особисто депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов.

Нагадаємо, що Російська опозиціонерка Ірина Белачеу отримала статус біженця в Україні.

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22 02 2017 19:55
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