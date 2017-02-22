Актор із Росії, який був учасником Євромайдану, отримав статус біженця в Україні

Одеський окружний апеляційний суд зобов'язав Державну міграційну службу України надати статус біженця російському актору Сергію Анісіфорову.

Анісіфоров понад два роки судився з міграційною службою, яка тричі відмовляла йому в статусі, оскільки не бачила загрози для нього в Росії, повідомляє "Громадське TV" з посиланням на засновника проекту допомоги російським біженцям EmigRussia Григорія Фролова.

Анісіфоров побоювався кримінального переслідування з боку російської влади за те, що був активним учасником протестів на Майдані 2013-2014 років.

Він заявляв, що йому неодноразово погрожували, зокрема особисто депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов.

Нагадаємо, що Російська опозиціонерка Ірина Белачеу отримала статус біженця в Україні.