CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОдеський окружний апеляційний суд зобов'язав Державну міграційну службу України надати статус біженця російському актору Сергію Анісіфорову.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Актор із Росії, який був учасником Євромайдану, отримав статус біженця в Україні
Чоловік заявив, що йому неодноразово погрожував депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов
Сергій Анісіфоров. Фото: Sergei Anisiforov / Facebook
Анісіфоров понад два роки судився з міграційною службою, яка тричі відмовляла йому в статусі, оскільки не бачила загрози для нього в Росії, повідомляє "Громадське TV" з посиланням на засновника проекту допомоги російським біженцям EmigRussia Григорія Фролова.
Анісіфоров побоювався кримінального переслідування з боку російської влади за те, що був активним учасником протестів на Майдані 2013-2014 років.
Він заявляв, що йому неодноразово погрожували, зокрема особисто депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов.
Нагадаємо, що Російська опозиціонерка Ірина Белачеу отримала статус біженця в Україні.
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