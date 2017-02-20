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Російська опозиціонерка Белачеу отримала статус біженця в Україні
Белачеу переїхала в Україну в серпні 2014 року
Фото:112.ua
"Зателефонували з ГМС (Державної міграційної служби - ред.). Нам дали статус біженця", - повідомила Белачеу на своїй сторінці у.
Белачеу переїхала в Україну в серпні 2014 року, після того, як в Москві за нею почав стежити Центр по боротьбі з екстремізмом, - повідомляє "Громадське".
У Києві вона заснувала "Вільну школу опору", в якій запрошені гості розповідали про методи опору диктатурі.
Нагадаємо, у Харківській області на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Гоптівка" дві громадянки Росії попросили статус біженців в Україні.
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