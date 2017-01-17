Акціонери вирішили ліквідувати банк "Народний капітал"
Про це йдеться в порядку денному зборів, передають Українські Новини.
Позачергові загальні збори банку, в зв'язку з визнанням Національним банком структури власності банку непрозорою прийняли рішення про самоліквідацію банку.
Вирішено розпочати процедуру ліквідації банку та зобов'язати голову правління Ольгу Жуковець подати до Національного банку документи на отримання згоди.
За даними річної фінансової звітності банку за 2016 рік, загальна величина активів становить 248,965 млн гривень, сума зобов'язань - 107,193 млн гривень, розмір власного капіталу - 141,772 млн гривень.
Як повідомлялося, 14,24% акцій банку "Народний капітал" володіє Валерій Макаренко.
У квітні 2016 року Національний банк заборонив 7 фізичним особам купити 36,55% банку "Народний капітал".
Нагадаємо, 13 січня Фонд гарантування вкладів почав процедуру ліквідації "Інвестбанку".
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