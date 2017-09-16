Активісти і батьки дітей штурмують Одеську мерію, – ФОТО, ВІДЕО
Як повідомляє "Думська", близько 17-ї години до будівлі мерії на Думську площу почали підтягуватися батьки дітей, які відпочивали в таборі "Вікторія", і громадські активісти.
Загалом у мітингу беруть участь близько 200 людей.
Фото: dumskaya.net
Повідомляється, що активісти штурмували будівлю, намагалися вибити двері. Під мерією з'явилися шини, одне колесо кинули в поліцейського.
Фото: dumskaya.net
Близько 18:00 напруга трохи спала, але облога будівлі триває, відзначає видання.
Фото: dumskaya.net
Також повідомляється, що через 12 годин після пожежі в муніципальному таборі "Вікторія" на його території продовжують працювати експерти, а також чергує пожежна машина ДСНС.
Небайдужі городяни приносять до місця трагедії квіти та м'які іграшки.
Нагадаємо, що повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло в п'ятницю о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала.
Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.
Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років. Третя - Сніжана Арпентій - була оголошена у розшук. Всі вони були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю "Адель".
Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу - порушення норм пожежної безпеки.
Також одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.
Рятувальники знайшли рештки третьої дитини, загиблої внаслідок пожежі в одеському дитячому таборі "Вікторія".
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