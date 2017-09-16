Активісти і батьки дітей штурмують Одеську мерію, – ФОТО, ВІДЕО

Біля мерії Одеси проходить мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.

Як повідомляє "Думська", близько 17-ї години до будівлі мерії на Думську площу почали підтягуватися батьки дітей, які відпочивали в таборі "Вікторія", і громадські активісти.

Загалом у мітингу беруть участь близько 200 людей.



Фото: dumskaya.net

Повідомляється, що активісти штурмували будівлю, намагалися вибити двері. Під мерією з'явилися шини, одне колесо кинули в поліцейського.



Фото: dumskaya.net

Близько 18:00 напруга трохи спала, але облога будівлі триває, відзначає видання.



Фото: dumskaya.net

Також повідомляється, що через 12 годин після пожежі в муніципальному таборі "Вікторія" на його території продовжують працювати експерти, а також чергує пожежна машина ДСНС.

Небайдужі городяни приносять до місця трагедії квіти та м'які іграшки.

Нагадаємо, що повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло в п'ятницю о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала.

Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років. Третя - Сніжана Арпентій - була оголошена у розшук. Всі вони були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю "Адель".

Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу - порушення норм пожежної безпеки.

Також одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Рятувальники знайшли рештки третьої дитини, загиблої внаслідок пожежі в одеському дитячому таборі "Вікторія".