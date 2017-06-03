"Рома не встав", - активісти продовжують блокувати суд, в якому перебуває Насіров
Про це повідомляють журналісти і активісти, які провели під будівлею суду всю ніч.
"Рома не встав, вийти не намагався. Народ не розійшовся", - написав активіст Автомайдану Сергій Хаджинов.
Водночас адвокати Насірова планують домогтися обмеження доступу журналістів до суду. Про це повідомила журналістка Наталія Непряхіна.
Народний депутат Мустафа Найєм повідомив, що адвокати усіма силами намагаються довести, яке несправедливе НАБУ і хизуються тим, що змогли дотягнути час до звільнення Насірова з-під варти.
"Окрема пісня - хихочучи хвалитися, як хитро вдалося обдурити час і дотягнути 72 години. Взагалі, "спритність рук" ніхто особливо не приховує", - написав він.
Раніше адвокат Олександр Лисак заявив, що Насіров залишатиметься в приміщенні суду до ранку, коли має продовжитись засідання з обрання йому запобіжного заходу.
Як повідомлялось, у зв’язку з тим, що час утримання Насірова під вартою сплинув, а суд, який мав обрати йому запобіжний захід, не відбувся, адвокат Лисак зачитав заяву підозрюваного.
У заяві йдеться, що Насіров не вважає себе винним і надає добровільну згоду на тимчасове обмеження своїх конституційних прав, щоб дати можливість працівникам САП та НАБУ цілодобово вести за ним спостереження - у лікарні чи у будинку, де він перебуватиме.
Нагадаємо, відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров має намір залишатися в Солом'янському районному суді Києва до розгляду справи.
Зазначимо, затримання Романа Насірова закінчилося о 23:52, після чого його планували забрати з будівлі суду, де колишній глава ГФС, досі перебуває, повідомили його адвокати.
Роман Насіров також вперше прокоментував стан свого здоров'я. За його словами, у нього був "великий гіпертонічний криз".
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