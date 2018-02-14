Активісти у Києві вивісили перед консульством Польщі карту "польських злочинів"
За словами організаторів, акція була здійснена у відповідь на відверто антиукраїнські кроки польської сторони.
"Зокрема, було згадано про окупацію українських земель, полонізацію населення, пацифікацію, етнічну чистку під назвою операція Вісла, репресії та концтабори", - йдеться в повідомленні активістів у Facebook.
Як відомо, відносини України й Польщі погіршилися після того, як вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.
Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".
Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.
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