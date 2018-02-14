Активісти у Києві вивісили перед консульством Польщі карту "польських злочинів"

Було згадано про окупацію українських земель, полонізацію населення, пацифікацію, етнічну чистку під назвою операція Вісла, репресії та концтабори

На стенді перед консульством Польщі в Києві учасники організації Чорний комітет вивісили дошку так званих польських злочинів проти України.

За словами організаторів, акція була здійснена у відповідь на відверто антиукраїнські кроки польської сторони.

"Зокрема, було згадано про окупацію українських земель, полонізацію населення, пацифікацію, етнічну чистку під назвою операція Вісла, репресії та концтабори", - йдеться в повідомленні активістів у Facebook.

Як відомо, відносини України й Польщі погіршилися після того, як вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.