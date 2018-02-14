Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Активісти у Києві вивісили перед консульством Польщі карту "польських злочинів"

Було згадано про окупацію українських земель, полонізацію населення, пацифікацію, етнічну чистку під назвою операція Вісла, репресії та концтабори
На стенді перед консульством Польщі в Києві учасники організації Чорний комітет вивісили дошку так званих польських злочинів проти України.
Активісти у Києві вивісили перед консульством Польщі карту "польських злочинів" Фото: скріншот

За словами організаторів, акція була здійснена у відповідь на відверто антиукраїнські кроки польської сторони.

"Зокрема, було згадано про окупацію українських земель, полонізацію населення, пацифікацію, етнічну чистку під назвою операція Вісла, репресії та концтабори", - йдеться в повідомленні активістів у Facebook.

Як відомо, відносини України й Польщі погіршилися після того, як вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 02 2018 20:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.