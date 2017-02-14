Алчевський меткомбінат призупинив роботу
"Припинили роботу через блокування залізниці і брак залізорудної сировини, що поставляється з гірничо-збагачувальних комбінатів групи "Метінвест", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Водночас співрозмовник агентства зазначив, що 12 лютого було виплавлено близько 4,5 тис. тонн чавуну за добу.
"13-го лютого - "нуль" по чавуну", - констатував представник підприємства, який не зміг відповісти, коли відновиться робота.
АМК з кінця листопада 2016 року працював однією доменною піччю, середньодобове виробництво в січні становило 4-4,5 тис. тонн чавуну. На початку лютого на кілька днів було падіння виплавки сталі до 3,3 тис. тонн, проте потім рівень зріс до 4,5 тис. тонн.
Кокс з "Алчевськкоксу", що входить в АМК, в лютому не поставлявся на Дніпровський меткомбінат, тоді як у січні поставки коксу з АМК на ДМК були на рівні 10-11 тис. тонн.
Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
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