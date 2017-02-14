Алчевський меткомбінат призупинив роботу

12 лютого було виплавлено близько 4,5 тис. тонн чавуну за добу

Алчевський металургійний комбінат, контрольований корпорацією "Індустріальний союз Донбасу", 13 лютого припинив виплавку чавуну через брак залізорудної сировини, що поставляється гірничорудними підприємствами України.

"Припинили роботу через блокування залізниці і брак залізорудної сировини, що поставляється з гірничо-збагачувальних комбінатів групи "Метінвест", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас співрозмовник агентства зазначив, що 12 лютого було виплавлено близько 4,5 тис. тонн чавуну за добу.

"13-го лютого - "нуль" по чавуну", - констатував представник підприємства, який не зміг відповісти, коли відновиться робота.

АМК з кінця листопада 2016 року працював однією доменною піччю, середньодобове виробництво в січні становило 4-4,5 тис. тонн чавуну. На початку лютого на кілька днів було падіння виплавки сталі до 3,3 тис. тонн, проте потім рівень зріс до 4,5 тис. тонн.

Кокс з "Алчевськкоксу", що входить в АМК, в лютому не поставлявся на Дніпровський меткомбінат, тоді як у січні поставки коксу з АМК на ДМК були на рівні 10-11 тис. тонн.

Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.