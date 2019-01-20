Американець зареєстрував свого алігатора як "тварину емоційної підтримки"
Джон Хенні вважає, що його алігатор Воллі довжиною 1,4 метра здатний заспокоювати людей. Тепер тварина офіційно може надавати емоційну підтримку іншим людям. Хенні зазначає, що алігатор ніколи не намагався нікого вкусити, повідомляє The Daily Mail.
У США люди з інвалідністю чи психологічними розладами мають право мати "тварину емоційної підтримки". Це дозволяє вільно гуляти по вулицях з твариною та відвідувати більшість ресторанів, а також тримати тварину вдома, оскільки деякі орендодавці забороняють жити з домашніми улюбленцями.
A Pennsylvania man with an alligator is proving that it's time to rethink the idea of emotional support pets | https://t.co/euwfa9JNPz— Mike (@Doranimated) 19 января 2019 г.
Раніше Хенні був ведучим телевізійного шоу про рибалку. Тварину йому подарував його друг у 2015 році.
Нагадаємо, що поблизу Гавайських островів команді дайверів вдалося поплавати поряд з акулою довжиною близько шести метрів та вагою 2, 5 тонни.
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