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Американець зареєстрував свого алігатора як "тварину емоційної підтримки"

Тварину йому подарував його друг у 2015 році
Американець зі штату Пенсильванія, що живе з двома алігаторами, зареєстрував одного як "тварину емоційної підтримки". За словами чоловіка, тварина має заспокійливу дію на людей.
Американець зареєстрував свого алігатора як "тварину емоційної підтримки" Фото:www.dailymail.co.uk

Джон Хенні вважає, що його алігатор Воллі довжиною 1,4 метра здатний заспокоювати людей. Тепер тварина офіційно може надавати емоційну підтримку іншим людям. Хенні зазначає, що алігатор ніколи не намагався нікого вкусити, повідомляє The Daily Mail.

У США люди з інвалідністю чи психологічними розладами мають право мати "тварину емоційної підтримки". Це дозволяє вільно гуляти по вулицях з твариною та відвідувати більшість ресторанів, а також тримати тварину вдома, оскільки деякі орендодавці забороняють жити з домашніми улюбленцями.

 

Раніше Хенні був ведучим телевізійного шоу про рибалку. Тварину йому подарував його друг у 2015 році.

Нагадаємо, що поблизу Гавайських островів команді дайверів вдалося поплавати поряд з акулою довжиною близько шести метрів та вагою 2, 5 тонни.

 
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20 01 2019 23:29
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