Американське посольство в Туреччині призупинило роботу
Про це повідомляють на сайті дипвідомства.
"Посольство США в Анкарі буде закрите для громадськості 5 березня 2018 року через загрозу безпеці", - сказано у повідомленні.
Наразі не уточнюють, про загрозу якого роду йдеться. Про час відновлення роботи посольства повідомлять додатково.
У посольстві зазначили, що доки робота призупинена, допомогу надаватимуть лише в екстрених ситуаціях.
Громадянам США рекомендують уникати великих натовпів, не підходити до посольства, бути вкрай обережними під час відвідування туристичних і торгових центрів, повідомляти друзів і близьких про своє місцеперебування.
Дипломати також скасували усі співбесіди на отримання віз та інші нетермінові дії.
Нагадаємо, що 5 жовтня влада Туреччини затримала місцевого співробітника консульства США в Стамбулі, звинувативши у співпраці з рухом ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара вважає відповідальним за спробу військового перевороту в липні 2016 року.
Зокрема, він знаходився в контакті з прокурором Зекерієм Озом, який у 2013 році вів розслідування звинувачень в корупції проти оточення Реджепа Тайіпа Ердогана (тодішнього прем'єр-міністра, нинішнього президента Туреччини).
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