Американське посольство в Туреччині призупинило роботу

Доки робота призупинена, допомогу надаватимуть лише в екстрених ситуаціях

У понеділок, 5 березня, посольство США у Туреччині закрили через загрозу безпеці.

Про це повідомляють на сайті дипвідомства.

"Посольство США в Анкарі буде закрите для громадськості 5 березня 2018 року через загрозу безпеці", - сказано у повідомленні.

Наразі не уточнюють, про загрозу якого роду йдеться. Про час відновлення роботи посольства повідомлять додатково.

У посольстві зазначили, що доки робота призупинена, допомогу надаватимуть лише в екстрених ситуаціях.

Громадянам США рекомендують уникати великих натовпів, не підходити до посольства, бути вкрай обережними під час відвідування туристичних і торгових центрів, повідомляти друзів і близьких про своє місцеперебування.

Дипломати також скасували усі співбесіди на отримання віз та інші нетермінові дії.

Нагадаємо, що 5 жовтня влада Туреччини затримала місцевого співробітника консульства США в Стамбулі, звинувативши у співпраці з рухом ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара вважає відповідальним за спробу військового перевороту в липні 2016 року.

Зокрема, він знаходився в контакті з прокурором Зекерієм Озом, який у 2013 році вів розслідування звинувачень в корупції проти оточення Реджепа Тайіпа Ердогана (тодішнього прем'єр-міністра, нинішнього президента Туреччини).