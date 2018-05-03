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Американське посольство в Туреччині призупинило роботу

Доки робота призупинена, допомогу надаватимуть лише в екстрених ситуаціях
У понеділок, 5 березня, посольство США у Туреччині закрили через загрозу безпеці.
Американське посольство в Туреччині призупинило роботу Фото: unian.ua

Про це повідомляють на сайті дипвідомства.

"Посольство США в Анкарі буде закрите для громадськості 5 березня 2018 року через загрозу безпеці", - сказано у повідомленні.

Наразі не уточнюють, про загрозу якого роду йдеться. Про час відновлення роботи посольства повідомлять додатково.

У посольстві зазначили, що доки робота призупинена, допомогу надаватимуть лише в екстрених ситуаціях.

Громадянам США рекомендують уникати великих натовпів, не підходити до посольства, бути вкрай обережними під час відвідування туристичних і торгових центрів, повідомляти друзів і близьких про своє місцеперебування.

Дипломати також скасували усі співбесіди на отримання віз та інші нетермінові дії.

Нагадаємо, що 5 жовтня влада Туреччини затримала місцевого співробітника консульства США в Стамбулі, звинувативши у співпраці з рухом ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара вважає відповідальним за спробу військового перевороту в липні 2016 року.

Зокрема, він знаходився в контакті з прокурором Зекерієм Озом, який у 2013 році вів розслідування звинувачень в корупції проти оточення Реджепа Тайіпа Ердогана (тодішнього прем'єр-міністра, нинішнього президента Туреччини).

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05 03 2018 12:09
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