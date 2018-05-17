Американця вбило вибухом вейпа під час куріння
Тіло Толлмаджа Д'Еліа знайшли 5 травня співробітники пожежної служби в його будинку. Згідно з результатами медичної експертизи, причиною смерті стало проникнення двох металевих об'єктів, тобто частин електронної сигарети, в черепну коробку, - інформує ВВС.
У поліції впевнені, що вейп вибухнув під час куріння. Вибух спровокував пожежу в будинку чоловіка.
Вейп, що став причиною пожежі та смерті жителя Флориди, був вироблений філіппінською компанією Smok-E Mountain. Від відноситься до типу так званих "модів", тобто електронних сигарет з ємною батареєю і широкими можливостями для модифікації.
За період з 2009 по 2016 роки в США було зареєстровано не менше 195 інцидентів з електронними сигаретами, свідчать дані управління пожежної охорони США.
До сих пір відомостей про інциденти з вейпамі зі смертельними наслідками в США не надходило. У Великобританії смерть через електронної сигарети була зафіксована в 2014 році: пристрій загорілося під час зарядки, що спровокувало пожежу в будинку 62-річного чоловіка в графстві Мерсісайд.
Нагадаємо, Нідерландський дизайнер Олександр Баннінк і австралійський активіст Філіп Ніцшке, який багато років боровся за легалізацію евтаназії, представили на виставці похоронної індустрії в Амстердамі прототип "капсули для самогубств" Sarco (скорочено від "Саркофаг").
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