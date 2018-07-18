АМКУ пригрозив оштрафувати "Дніпроазот" за відмову продавати хлор

Водночас в АМКУ кажуть, що підприємство може підвищувати ціну на власну продукцію

Антимонопольний комітет України може накласти на підприємство "Дніпроазот" штраф у розмірі 10% доходу за відмову продавати свою продукцію.

За словами представника АМКУ, Комітет не має повноважень встановлювати ціни, повідомляє прес-служба регулятора.

"Ціни на хлор рідкий є вільними цінами, які самостійно встановлюються суб’єктом господарювання і на які відсутнє державне регулювання. Отже, якщо АТ "Дніпроазот" впевнене в обґрунтованості підвищення ціни на власну продукцію – жоден чинний нормативно-правовий акт не забороняє такі дії", - заявили в АМКУ.

Там пояснили, що часткова або повна відмова відвантажувати продукцію з боку підприємства, яке займає монопольне становище на ринку, визнається зловживанням монопольним становищем. Таке порушення тягне за собою штраф у розмірі 10% доходу від реалізації продукції за останній звітний рік.

Нагадаємо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства. Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води.

У деяких із них ситуація критична. Наприклад, у районах Запорізької області запасу хлору майже не лишилося, тому там уже зменшили тиск води у кранах. В Івано-Франківську, Львівській та Житомирській областях водоканали мають власні установки з вироблення речовин для очищення води. Вони можуть частково компенсувати відсутність хлору з "Дніпроазоту".

Ситуацію намагалися виправити з допомогою залучення уряду і РНБО, але незважаючи на досягнуті домовленості з керівництвом "Дніпроазоту", виробництво хлору поки не відновлено.