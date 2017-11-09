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АМКУ визнав змову в порту Південний і виписав багатомільйонний штраф

Дві компанії оштрафовані на загальну суму близько 23 млн грн
Антимонопольний комітет України на підставі фактів, встановлених детективами Національного антикорупційного бюро, визнав змову в діях учасників торгів із закупівлі робіт та послуг на днопоглиблення в порту Південний.
АМКУ визнав змову в порту Південний і виписав багатомільйонний штраф Фото: biz.nv.ua

Два підприємства, які вдалися до антиконкурентних узгоджених дій - компанії ЛІГОС УА і Укрзв'язокгідробуд - АМКУ оштрафував на загальну суму близько 23 млн грн. Їм заборонено брати участь в торгах на закупівлю товарів, робіт або послуг за рахунок держави протягом найближчих трьох років, - повідомляє прес-служба НАБУ.

Нагадаємо, в 2015 році Южненський філія ДП Адміністрація морських портів України здійснив закупівлю експлуатаційних днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту Південний. За результатами торгів було укладено договір з компанією ЛІГОС УА на суму майже 134 млн грн. За даними слідства, ця закупівля проведена за завищеними цінами.

У зв'язку з цим в наприкінці 2015 року розпочалося розслідування. Згаданий епізод, а також ряд аналогічних закупівель, розслідуються детективами НАБУ. Правоохоронці вважають, що інтересам держави в цілому було завдано збитків на суму близько 300 млн грн.

Зазначимо, у травні 2017 року компанія China Harbour Engineering company Ltd. (Китай) стала переможцем відкритого конкурсу на реалізацію першої черги (перший пусковий комплекс) проекту реконструкції морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів порту Південний (Одеська обл.).

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11 09 2017 09:18
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