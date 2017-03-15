ПОЛІТИКА НОВИНИДепутат Верховної Ради Андрій Білецький (позафракційний) обізвав нардепа Семена Семенченка ("Самопоміч") лайном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Андрій Білецький назвав Семенченка лайном, - ВІДЕО
Нардеп переконує, що ніколи б не хотів мати справу із Семенченком
Фото:antikor.com
"Я б не сів нічого робити на одному гектарі з Семеном Семенченком, навіть брати участь у блокаді. Тому що в нормальної людини ніколи не з'являється бажання мати справу з лайном", - сказав Білецький, повідомляє "Громадське".
Варто відзначити, що Білецький і Семенченко потрапили у Верховну Раду України як керівники добровольчих батальйонів. Зокрема, Білецький керував "Азовом", а Семенченко - "Донбасом".
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15 03 2017 16:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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