Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Андрій Білецький назвав Семенченка лайном, - ВІДЕО

Нардеп переконує, що ніколи б не хотів мати справу із Семенченком
Депутат Верховної Ради Андрій Білецький (позафракційний) обізвав нардепа Семена Семенченка ("Самопоміч") лайном.
Андрій Білецький назвав Семенченка лайном, - ВІДЕО Фото:antikor.com

"Я б не сів нічого робити на одному гектарі з Семеном Семенченком, навіть брати участь у блокаді. Тому що в нормальної людини ніколи не з'являється бажання мати справу з лайном", - сказав Білецький, повідомляє "Громадське".

Варто відзначити, що Білецький і Семенченко потрапили у Верховну Раду України як керівники добровольчих батальйонів. Зокрема, Білецький керував "Азовом", а Семенченко - "Донбасом".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2017 16:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.