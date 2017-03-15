Андрій Білецький назвав Семенченка лайном, - ВІДЕО

Нардеп переконує, що ніколи б не хотів мати справу із Семенченком

Депутат Верховної Ради Андрій Білецький (позафракційний) обізвав нардепа Семена Семенченка ("Самопоміч") лайном.

"Я б не сів нічого робити на одному гектарі з Семеном Семенченком, навіть брати участь у блокаді. Тому що в нормальної людини ніколи не з'являється бажання мати справу з лайном", - сказав Білецький, повідомляє "Громадське".

Варто відзначити, що Білецький і Семенченко потрапили у Верховну Раду України як керівники добровольчих батальйонів. Зокрема, Білецький керував "Азовом", а Семенченко - "Донбасом".