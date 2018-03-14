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Меркель вчетверте стала канцлером Німеччини

Меркель отримала 364 голосів з 692
Депутати Бундестагу знову обрали лідера партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Німеччини.
Меркель вчетверте стала канцлером Німеччини Фото: REUTERS

Ангела Меркель отримала 364 голосів з 692. Проти проголосували 315 парламентарів, дев'ять депутатів утрималися, - повідомляється на сайті федерального уряду.

Пізніше в цей день повинна пройти церемонія, на якій президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно оголосить про призначення Меркель канцлером. Церемонія відбудеться в палаці Бельвю, після чого новообраний канцлер повернеться в Бундестаг і приблизно о 12:00 (13:00 за Києвом) буде приведена до присяги.

Сьогодні також відбудеться перше засідання нового німецького кабінету міністрів.

Як повідомлялося, соціал-демократи Німеччини погодилися на коаліцію з партією Меркель.

Таким чином, в Німеччині не залишилося перешкод для формування урядової коаліції. На початку лютого керівництво блоку ХДС/ХСС та СДПН узгодили текст коаліційної угоди, але лідери соціал-демократів висунули умову, за яким угода може бути підписана, тільки якщо її схвалять рядові члени партії.

Згідно з коаліційною угодою, ХДС і СДПН отримають по шість міністерських портфелів. Хоча на виборах 24 вересня 2017 року соціал-демократи набрали набагато менше голосів, ніж ХДС, це стало умовою для формування "великої коаліції". Ще три міністерства очолять представники ХСС.

Нагадаємо, більшість членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) погодилися на створення їхньою політичною силою так званої "великої коаліції" з консервативним блоком ХДС/ХСС. Результати голосування німецьких соціал-демократів привітала також і канцлерка Меркель, яка зазначила, що з нетерпінням чекає на подальшу співпрацю в рамках коаліції "на благо країни".

 

 

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14 03 2018 11:37
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